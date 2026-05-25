MN - La dirigenza è andata via, ma c’è una riunione in corso in spogliatoio con Allegri. Chi è presente

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Massimiliano Allegri è ancora a San Siro, in questo momento a colloquio con alcuni dei suoi fedelissimi: la dirigenza è andata via

San Siro ormai si è svuotata ma ancora qualcuno rimane nello spogliatoio rossonero. Infatti c'è una riunione in corso negli spogliatoi tra Massimiliano Allegri, Mike Maignan, Matteo Gabbia e Adrien Rabiot. La dirigenza, invece, è andata via tutta al termine della partita: in primis il proprietario Gerry Cardinale e a ruota il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Lo apprende MilanNews.it.

La squadra rossonera ha letteralmente buttato alle ortiche una stagione, che ha passato per la stragrande maggioranza del tempo nelle prime due posizioni della classifica o comunque in zona Champions League. Il Milan aveva ancora il destino nelle proprie mani questa sera contro il Cagliari ma perde 1-2 a San Siro e viene sorpassato da Roma e Como.

di Antonello Gioia