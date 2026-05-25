Letizia esplode: "Allegri fallimento su tutti i fronti: ha usato la dirigenza come alibi. Nel 2026 le sue idee non possono circolare"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle prossime mosse in Casa Milan e su Allegri.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle prossime mosse in Casa Milan e su Allegri: “Cronaca di un disastro annunciato: dopo settimane e mesi a parlare di società e fare filosofia, poi ci siamo ricordati che bisogna andare in campo e non ne siamo più capaci. La gestione tecnica di Allegri è stato un fallimento su tutti i fronti, ma non da oggi: eppure ha saputo usare la dirigenza come alibi, muovendo sapientemente i fili della comunicazione all’antica. Roba da 2010, che stava anche per funzionare, se non fosse che si sta parlando di calcio e non di politica. E a calcio, nel 2026, le idee di Allegri non possono circolare: i risultati si ottengono con Fabregas e la forza delle sue idee, non con le prediche populiste in conferenza stampa. Allegri è riuscito a mandare in Champions Kempf, Van der Brempf e Butez: il tutto a 5 milioni di euro all’anno, facendo anche la vittima sui giornali".

Via Allegri, si guardi avanti

Letizia prova già a guardare avanti, con una squadra totalmente da rivoluzionare: "Da domani, si inizi a fronteggiare questa realtà: una squadra di calcio nel 2026 é fatta in primis di un bravo allenatore, poi il resto. Basta con la retorica, solo italiana, per cui servono i poteri forti in dirigenza, l’unità e cose simili. Non sappiamo manco chi siano gli AD di Como, Villarreal, Bournemouth, Betis Siviglia, Stoccarda… tutte squadre che hanno fatto una stagione decisamente migliore del Milan di Allegri, grazie ai loro allenatori, non ai fenomeni in squadra o alla dirigenza”.