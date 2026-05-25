La classifica di Serie A al termine del campionato: il Milan chiude vergognosamente al quinto posto

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La classifica finale del campionato di Serie A al termine del campionato con 38 giornate giocate e tutti i verdetti decisi.

Si riporta di seguito la classifica finale del campionato di Serie A.

Serie A, la classifica finale

Inter 87

Napoli 76

Roma 73

Como 71

Milan 70

Juventus 69

Atalanta 59

Bologna 56

Lazio 54

Udinese 50

Sassuolo 49

Parma 45

Torino 45

Cagliari 43

Fiorentina 42

Genoa 41

Lecce 38

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

"Spiegarlo il crollo che abbiamo avuto - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è difficile. Dopo il vantaggio, abbiamo difeso male, come fatto con l'Atalanta e con l'Udinese. C'è stata poca reazione nervosa. Siamo delusi, amareggiati per la mancata Champions, però bisogna accettare il verdetto del campo, perché - non è il momento di fare ora delle valutazioni - andranno fatte valutazioni a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera. Abbiamo fatto un girone di ritorno non bello. Ci sono mancata energie nervose. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente nulla, anzi li ho ringraziati perché hanno sempre messo il cuore in campo. La classifica è ciò che meritiamo. Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici... Ci sono stati sicuramente. Ma, quando tutto finisce, bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi non c'è da rimproverare niente ai ragazzi. Ora non so spiegare questo crollo. Ma sicuramente avevamo meno energie nervose, altrimenti non perdi cinque partite in casa. Sicuramente dovevo trovarla io la soluzione, sono io il responsabile. Però, quando sei al Milan, è molto più difficile giocare le partite decisive. Ci siamo sciolti dopo l'1-0".