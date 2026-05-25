Milan, rivoluzione totale. Cardinale ha deciso: via Furlani, Moncada e Tare

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Dopo il fallimento di ieri sera, Cardinale ha in mente una rivoluzione totale nella dirigenza milanista: via Furlani, Moncada e Tare

Il fallimento è totale, così come la rivoluzione che ha in mente Gerry Cardinale. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il patron milanista, presente ieri a San Siro, ha deciso che serve un cambiamento radicale nella dirigenza del Davolo dove le guerre interne e i rimpalli di responsabilità delle ultime settimane hanno prodotto un disastro. In pubblico tutti a parlare di unità e compattezza, ma poi nella realtà c'erano una serie fazioni divise in competizione continua.

VIA TUTTI!

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che se prima della clamorosa sconfitta di ieri sera contro il Cagliari sembrava che le colpe potessero ricadere solo su Giorgio Furlani, dopo, giustamente, sono tornati tutti nel mirino. L'amministratore delegato sarà con ogni probabilità la prima "vittima" del rinnovamento che ha in mente Cardinale, ma non sarà l'unica, anzi altri dirigenti lo seguiranno a ruota: via infatti anche il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Goffrey Moncada. Nelle prossime ore verranno ufficializzati i loro addii, poi saranno giorni caldissimi per trovare i loro sostituti.

LE DECISIONI DI CARDINALE

Il tempo per le decisioni è poco, c'è una nuova stagione da pianificare e quindi serve che Cardinale prenda queste decisione nel minor tempo possibile. Il numero uno di RedBird è arrivato ieri a Milano e non è chiaro fino a quando resterà. Prima di andare a San Siro per la sfida contro il Cagliari, il proprietario milanista ha avuto un pranzo di lavoro con Zlatan Ibrahimovic, anche lui pesantemente contestato dai tifosi, Massimo Calvelli, membro del CdA che avrà un ruolo prioritario nella riorganizzazione interna, e la Chief officer Brand Montini. Nessuo di loro si aspettava forse il fallimento di ieri sera, ma ora che purtroppo la Champions è svanita c'è una sola cosa fare: rivoluzione totale.