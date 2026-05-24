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Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Jashari, Modric dalla panchina. In avanti Nkunku-Gimenez

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Jashari, Modric dalla panchina. In avanti Nkunku-GimenezMilanNews.it
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Oggi alle 19:43Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, gara valida per l’ultima giornata di Serie A 2025/26. Queste le scelte ufficiali di mister Allegri:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. A disp.: Pittarella, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu, Vladimirov; Loftus-Cheek, Modrić, Pulisic, Ricci, Sardo; Balentien, Füllkrug, Leão. All.: Allegri.  

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Esposito, Borrelli. A disp.: Ciocci, Sherri; Dossena, Palestra, Raterink; Grandu, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev; Albarracín, Belotti, Felici, Mendy, Trepy. All.: Pisacane.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.