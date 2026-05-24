Primo Piano MN - Il racconto della giornata milanese di Cardinale: testa al Cagliari. Idee chiare ma si prenderà il suo tempo

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Il racconto della giornata di Gerry Cardinale a Milano: incontro con le anime del club ma le decisioni arriveranno a tempo debito

L'ultima giornata della stagione del Milan, fondamentale per il rientro in Champions League dopo un anno di assenza dalle coppe europee, è stata segnata dalla presenza di Gerry Cardinale, proprietario rossonero, che ha incontrato diversi membri del club in centro a Milano presso l'hotel "Four Seasons", come raccontato anche dal nostro inviato di MilanNews.it presente sul campo. Un primo approccio, prima della cruciale gara di stasera, in vista di quelle che saranno le valutazioni di fine stagione.

Arriverà il tempo delle valutazioni

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il manager americano ha avuto la possibilità di incontrare le diverse anime del mondo Milan nella giornata di oggi. Il proprietario milanista ha le idee chiare ma vuole prendersi il tempo per fare tutte le valutazioni del caso, considerando che un ruolo importante lo giocherà anche la qualificazione (o meno) alla prossima edizione della Champions League. Una volta che il quadro della stagione sarà completato ci sarà una fase di valutazioni che sarà fatta da incontri, confronti e valutazioni tra proprietà, dirigenza e area tecnica. Al termine di questo processo sarà Cardinale stesso a prendere le sue scelte.

Prima il Cagliari

Ma prima di tutto c'è da conquistare la Champions League e vincere contro il Cagliari. Un impegno cruciale e fondamentale per il Diavolo, dal punto di vista economico ma soprattutto sotto il profilo sportivo. Per questo oggi Cardinale, quando arriverà a San Siro, si recherà subito negli spogliatoi per salutare mister e squadra, come accaduto una settimana fa a Genova. Successivamente il proprietario incontrerà i dirigenti prima di prendere posto per assistere alla gara.

di Pietro Mazzara