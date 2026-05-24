VIDEO MN - Cardinale all'uscita dall'hotel: "È stato un grande incontro"

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Gerry Cardinale ha lasciato l'hotel "Four Seasons" dove quest'oggi ha incontrato Calvelli, Ibrahimovic e Moncada: le sue parole

A un paio di ore dal calcio di inizio di Milan-Cagliari, gara che si disputa questa sera a San Siro valida per l'ultima giornata di campionato di Serie A Enilive e che è fondamentale per il ritorno in Champions League del Diavolo dopo un anno di digiuno dalle coppe europee, il proprietario americano Gerry Cardinale ha lasciato l'hotel "Four Seasons" in centro a Milano dove oggi ha trascorso gran parte del suo pomeriggio incontrandosi prima a pranzo con Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, venendo poi raggiunto anche da Geoffrey Moncada.

All'uscita dall'hotel, prima di salire in macchina, il proprietario americano rossonero alle domande dei giornalisti presenti, tra cui l'inviato di MilanNews.it, ha risposto con una semplice frase e un sorriso, in inglese: "Un buon incontro? È stato un grande incontro". Questa sera Cardinale, come domenica scorsa, seguirà il Milan dallo stadio per dare supporto alla squadra.