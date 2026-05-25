Primo Piano Rivoluzione Milan: Allegri, Tare e Furlani verso l'addio. Ibra e Calvelli stanno già cercando un nuovo ad e un nuovo ds

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La nuova rivoluzione rossonera è partita: in uscita Allegri, Tare e Furlani. Ibra e Calvelli alla ricerca di nuovo ad e di un nuovo ds

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, sono ore caldissime in casa rossonera dove è partita l'ennesima rivoluzione che riguarderà sia la dirigenza che la guida tecnica del Milan. Gerry Cardinale non è rientrato a Londra, ma è rimasto a Milano per proseguire le sue riflessioni sul futuro del Diavolo e portare avanti i colloqui per la riorganizzazione del club di via Aldo Rossi. Dopo un fallimento del genere, sarebbe stato giusto convocare una conferenza stampa per fare chiarezza sulla situazione, ma il patron rossonero ha preferito incontrare solo un piccolo gruppo di giornalisti in un hotel in centro a Milano. Presente anche Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird.

ALLEGRI, TARE E FURLANI IN USCITA

I cambiamenti in casa rossonera saranno diversi: come previsto già da qualche giorno, in uscita c'è l'amministratore delegato Giorgio Furlani, che oggi non si è visto dalle parti dell'hotel dove si trova Cardinale, ma si trova a Casa Milan. Senza la Champions, ai saluti ci sono anche il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri che non hanno raggiunto l'obiettivo che la proprietà aveva prefissato la scorsa estate. Per quanto riguarda l'addio dell'allenatore livornese, Max non sembra intenzionato a dimettersi e non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita (ha ancora un anno di contratto e chiede i 5,2 milioni di euro che gli spettano).

IBRA E CALVELLI ALLA RICERCA DEL NUOVO AD E DEL NUOVO DS

Nella rivoluzione che ha in mente Cardinale, un ruolo centrale lo avranno sia Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, che Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del fondo americano. L'ex CEO dell'Atp sceglierà il nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Furlani, mentre sarà lo svedese a decidere chi sostituirà Tare nel ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. La nuova rivoluzione rossonera è partita, sperando che possa finalmente riportare il Diavolo dove merita.