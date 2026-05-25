News LIVE MN - Striscioni della Curva Sud contro Cardinale. In uscita Allegri, Furlani e Tare

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Oggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero

14.29 - Nella rivoluzione che ha in mente Cardinale, un ruolo centrale lo avranno sia Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, che Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del fondo americano. L'ex CEO dell'Atp sceglierà il nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Furlani, mentre sarà lo svedese a decidere chi sostituirà Tare nel ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. La nuova rivoluzione rossonera è partita, sperando che possa finalmente riportare il Diavolo dove merita.

13.55 - I cambiamenti in casa rossonera saranno diversi: come previsto già da qualche giorno, in uscita c'è l'amministratore delegato Giorgio Furlani, che oggi non si è visto dalle parti dell'hotel dove si trova Cardinale, ma si trova a Casa Milan. Senza la Champions, ai saluti ci sono anche il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri che non hanno raggiunto l'obiettivo che la proprietà aveva prefissato la scorsa estate.

13.31 - Dopo la contestazione di ieri a San Siro prima, durante e dopo la gara contro il Cagliari, prosegue la protesta dei tifosi milanisti ed in particolare della Curva Sud Milano che ha esposto uno striscione fuori dall'hotel di Milano dove si trova il patron rossonero Gerry Cardinale: "Cardinale go home: SHAME!" ("Cardinale vai a casa: VERGOGNA!"). Clicca qui per vederlo!

13.17 - Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan sotto la gestione di RedBird, poteva essere il momento giusto per Gerry Cardinale per convocare una conferenza stampa e rispondere finalmente alle tante domande dei giornalisti che seguono tutti i giorni la squadra rossonera. Ma così non è stato e in questo momento è in corso in un hotel di Milano un incontro tra il patron rossonero e pochi giornalisti invitati e scelti dal reparto comunicazione del club di via Aldo Rossi. Presente anche Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird.

13.00 - Come riferisce l'inviato di Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato pochi minuti il Four Season Hotel di Milano, struttura dove è presente anche il patron rossonero e numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan non è rientrato a Londra dopo la gara di ieri contro il Cagliari, ma è rimasto nel capoluogo lombardo dove sta portando avanti le sue riflessioni e i colloqui per riorganizzare il club di via Aldo Rossi dopo l'ennesimo fallimento sportivo.

12.49 - Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League del Milan, Gerry Cardinale non è ripartito per Londra, ma è rimasto a Milano per portare avanti le sue riflessioni sul futuro del Diavolo. Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, sceglierà il nuovo amministratore delegato dato che Giorgio Furlani è in uscita. Nel nuovo Milan avrà un ruolo pù centrale anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, il quale sceglierà il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Igli Tare, attuale ds milanista, è in uscita, così come Massimiliano Allegri che senza Champions non ha visto il suo contratto prolungato automaticamente fino al 2028 (è in scadenza nel 2027). A riferirlo è Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24

12.45 - A Casa Milan ci sono Furlani e Moncada, mentre Cardinale è in un hotel di Milano con Zlatan Ibrahimovic.

12.29 - La posizione di Max Allegri, come la nostra redazione vi sta raccontando già da ieri sera poco dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League, è fortemente in bilico e in casa rossonera si respira aria di addio. Il tecnico livornese, secondo quanto appreso da Milannews.it, non sembra intenzionato comunque a dimettersi e allo stesso tempo non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita in quanto l'allenatore pretende l'intero ingaggio che gli spetta nella prossima stagione. Ricordiamo che Allegri ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027 a 5,2 milioni di euro.

11.15 - Il patron rossonero Gerry Cardinale, sbarcato ieri a Milano per assistere a San Siro all'ultima partita della stagione contro il Cagliari, si trova ancora nel capoluogo lombardo. Si attendono nelle prossime ore le sue prime decisioni sulla nuova rivoluzione rossonera.

11.04 - Arrivato in sede anche il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada.

10.25 - Il giorno dopo il fallimento sportivo del Milan, il primo dirigente ad arrivare in sede è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan, sarà una giornata caldissiam in via Aldo Rossi dove sono attese decisioni importanti da parte del patron Gerry Cardinale. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Casa Milan. Restate con noi!!!