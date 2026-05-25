Bianchin: "Minuti delicatissimi per Allegri. Palla a Cardinale, ma dopo un fallimento come questo..."

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan: "Minuti delicatissimi per Massimiliano Allegri. Gerry Cardinale dovrà prendere decisioni anche su di lui per la prossima stagione e, dopo un fallimento sportivo come questo, anche Max è inevitabilmente in bilico. Allegri al termine di Milan-Cagliari ha parlato a Dazn: "Abbiamo difeso molto male di squadra. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Io più fuori dal Milan dopo questo risultato? Ora sono dispiaciuto, arrabbiato, dopo che avevamo rimesso in piedi tutto con il Genoa. A malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo". Niente dimissioni quindi per Max, né in spogliatoio con la squadra né davanti alle telecamere".

Allegri invoca lucidità

Bianchin ha poi proseguito così la sua cronaca-analisi: "Allegri, valutando il futuro, cerca di guardare il quadro complessivo: "Bisogna valutare tutta l'annata per come è stata, i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Abbiamo sbagliato, ho sbagliato in queste sei sconfitte. Il risultato a fine anno è normale che faccia pendere la valutazione da una parte ma penso che bisognerà essere molto lucidi per fare una valutazione alla fine". Incredibile pensare che, con un pareggio, il Milan sarebbe andato in Champions: "Siamo stati troppo passivi su primo e secondo gol. Non era mai successo. Dovranno essere fatte valutazioni, sicuramente sono stati fatti errori. Palla quindi a Cardinale".