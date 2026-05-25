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FOTO MN - Striscione della Curva Sud fuori dall'hotel: "Cardinale go home: SHAME!"
Dopo la contestazione di ieri a San Siro prima, durante e dopo la gara contro il Cagliari, prosegue la protesta dei tifosi milanisti ed in particolare della Curva Sud Milano che ha esposto uno striscione fuori dall'hotel di Milano dove si trova il patron rossonero Gerry Cardinale: "Cardinale go home: SHAME!" ("Cardinale vai a casa: VERGOGNA!").
Ecco la foto scattate dall'inviato di Milannews.it:
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