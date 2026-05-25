Napoli, avanti tutta per Allegri. E Max apre a De Laurentiis

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Dopo aver salutato sui social Antonio Conte, che lascerà la panchina azzurra, il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore e il primo nome della lista di Aurelio De Laurentiis è quello di Massimiliano Allegri che è in uscita dal Milan dopo aver fallito la qualificazione alla prossima Champions League. Il patron rossonero Gerry Cardinale sta valutando con attenzione la posizione, ma si va verso la separazione tra il club di via Aldo Rossi e il tecnico livornese.

Scrive gazzetta.it: "Avanti tutta per Max Allegri. È lui l’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per il nuovo progetto Napoli. Il crollo del Milan in questo finale di stagione non ha fatto cambiare idea al patron azzurro, che da stamattina è al lavoro per programmare il futuro degli azzurri. Cardinale deciderà nei prossimi giorni se sollevare o meno dall’incarico il suo allenatore, ma intanto Allegri sembra comunque orientato ad aprire alla corte del Napoli. Max, infatti, ha vissuto dei mesi difficili e la sua conferma è sempre stata in bilico negli ultimi tempi. Il buon rapporto con De Laurentiis e l’amicizia datata col ds azzurro Giovanni Manna, ovviamente, avevano già fatto breccia nella sua testa. E stavolta gli astri sembrano essersi allineati".