Di Canio: "Il fallimento è di Allegri, ma è della società da diversi anni"

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Paolo Di Canio, ex calciatore e oggi opinionista televisivo, durante il Club di Sky ha commentato la non qualificazione del Milan in Champions

Serata disastrosa per il Milan che riesce nella difficile impresa di non qualificarsi in Champions League, dopo aver sempre avuto il destino nelle proprie mani, anche oggi uscendo sconfitto da San Siro contro un Cagliari già salvato con il risultato di 1-2. I rossoneri sono finiti chiaramente nell'occhio del ciclone, con i commenti degli opinionisti di SKy Sport 24 che si sono focalizzati sul fallimento milanista. A esprimere la sua opinione l'ex calciatore Paolo Di Canio.

Le parole di Paolo Di Canio sul Milan: "È evidente che il tracollo tecnico in campo primario: il Milan ha avuto sempre tra le proprie mani il destino per il risultato minimo, rientrare in Champions League. Però c’è la compartecipazione della non chiarezza della società: chi decide cosa, chi prende le decisioni finali. In questo caso a livello tattico ha fallito Allegri. Ma questa se vuole ripartire deve fare chiarezza lassù: perché quello a cascata condiziona tutto il resto. Quando l'ambiente parla sempre prima dei dirigenti, è difficile. Il fallimento è di Max Allegri ma è della società da diversi anni"