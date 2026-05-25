Milan in Europa League: ecco quanto costa al Diavolo la mancata qualificazione in Champions League
Con la sconfitta di ieri contro il Cagliari, il Milan ha chiuso il suo campionato al quinto posto, qualificandosi così alla prossima Europa League. Ma quanto costerà al Diavolo la mancata partecipazione alla Champions League 2026-2027? Secondo le stime di Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), il club di via Aldo Rossi incasserà circa 24,5 milioni di euro in meno (i ricavi minimi sono passati da 38,5 con la Champions a 14 milioni con l'Europa League).
Questi i ricavi di partenza del Milan in vista dell’Europa League 2026/27 (ovviamente i premi UEFA cresceranno durante la competizione in base a vittorie e pareggi nella prima fase e al superamento dei turni nella fase a eliminazione diretta):
Partecipazione: 4,31 milioni di euro
Quota europea: 7,16 milioni
Quota non europea: 2,49 milioni
Bonus posizione in classifica (minimo): 0,08 milioni
TOTALE: 14,04 milioni
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