Il disastroso girone di ritorno del Milan: rossoneri noni in classifica a -14 dall'Inter

Il disastroso girone di ritorno del Milan: rossoneri noni in classifica a -14 dall'InterMilanNews.it
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Oggi alle 16:30News
di Enrico Ferrazzi
Nel girone di ritorno, il Milan ha raccolto solo 28 punti, meno di Inter, Como, Napoli, Roma, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio

Dopo una prima parte di stagione molto positiva, il Milan ha avuto un crollo verticale nel girone di ritorno: guardando la classifica dalla 20^ giornata di Serie A in poi si può vedere che la squadra di Max Allegri è nona con 28 punti raccolti in 19 partite, 14 in meno dell'Inter capolista, 10 in meno del Como secondo e 9 in meno di Napoli e Roma. I rossoneri hanno fatto peggio ache di Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio

Questa la classifica del girone di ritorno della Serie A 2025-2026

1. Inter — 42 punti
2. Como — 38
3. Napoli — 37
4. Roma — 37
5. Juventus — 33
6. Atalanta — 31
7. Fiorentina — 29
8. Lazio — 29
9. Milan — 28
10. Bologna — 27
11. Parma — 26
12. Sassuolo — 26
13. Genoa — 25
14. Udinese — 25
15. Cagliari — 24
16. Torino — 22
17. Lecce — 21
18. Cremonese — 12
19. Hellas Verona — 8
20. Pisa — 6