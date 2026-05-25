Il disastroso girone di ritorno del Milan: rossoneri noni in classifica a -14 dall'Inter

vedi letture

Nel girone di ritorno, il Milan ha raccolto solo 28 punti, meno di Inter, Como, Napoli, Roma, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio

Dopo una prima parte di stagione molto positiva, il Milan ha avuto un crollo verticale nel girone di ritorno: guardando la classifica dalla 20^ giornata di Serie A in poi si può vedere che la squadra di Max Allegri è nona con 28 punti raccolti in 19 partite, 14 in meno dell'Inter capolista, 10 in meno del Como secondo e 9 in meno di Napoli e Roma. I rossoneri hanno fatto peggio ache di Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio.

Questa la classifica del girone di ritorno della Serie A 2025-2026:

1. Inter — 42 punti

2. Como — 38

3. Napoli — 37

4. Roma — 37

5. Juventus — 33

6. Atalanta — 31

7. Fiorentina — 29

8. Lazio — 29

9. Milan — 28

10. Bologna — 27

11. Parma — 26

12. Sassuolo — 26

13. Genoa — 25

14. Udinese — 25

15. Cagliari — 24

16. Torino — 22

17. Lecce — 21

18. Cremonese — 12

19. Hellas Verona — 8

20. Pisa — 6