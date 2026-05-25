Moretto conferma: "Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. Manca solo l'annuncio"

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Massimiliano Allegri ed il Milan: è finita. Manca solo il comunicato ufficiale con l'esonero del tecnico toscano dopo la debacle sportiva di ieri

Nella serata di ieri abbiamo scritto (clicca QUI) in esclusiva della possibilità, diventata sempre più concreta con il passare delle ore. Ora manca solo il comunicato: Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore del Milan. Le comunicazioni ufficiali del club sono attese nelle prossime ore, nel frattempo Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto:

ALLEGRI ESONERATO, MANCA SOLO IL COMUNICATO

“Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. Decisione presa da Gerry Cardinale, è tutto fatto. Manca di fatto solo l’annuncio ufficiale. Il Milan esonererà Massimiliano Allegri che aveva un altro anno di contratto. Ovviamente la mancata qualificazione alla prossima Champions ha fatto sì che questo secondo anno di contratto non fosse così oneroso come se Allegri fosse poi entrato in Champions, con il terzo anno opzionale che senza Champions non è scattato. Insomma, di fatto la mancata qualificazione in Champions, il fallimento a livello sportivo gli costa caro ad Allegri, che sarà esonerato. Ci saranno anche altri cambi in società. Cardinale, coadiuvato da Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic prenderà altre scelte e decisioni in merito. Ma questa è la prima, si parte dall’allenatore. Poi ci sarà un comunicato sul Igli Tare, e poi si capirà anche il futuro di Giorgio Furlani.

Milan alla ricerca già di sia di un nuovo allenatore, sia di un nuovo DS e sia di un nuovo AD. Sono già stati contattati i primi profili, profili anche e soprattutto esteri. Il Milan dopo questa debacle a livello sportivo vuole rifondare. Cardinale e Ibrahimovic vogliono riportare il Milan in carreggiata e queste sono le prime decisioni prese”.