Adli critica il club Milan? L'ex rossonero ripubblica un post con foto di Maldini
Il Milan ha mancato l'obiettivo più importante della stagione, quello principale: la qualificazione in Champions League. Un risultato fallimentare soprattutto per come è arrivato, sperperando quanto di buono fatto fino a fine febbraio, e frutto delle colpe di tutti. In primis proprietà e la società dirigente, quindi il tecnico Allegri e i giocatori che alla fine sono andati in campo gettando alle ortiche gli innumerevoli match point a disposizione. A livello generale è l'ennesima stagione targata Cardinale e senza Maldini che va in malora: almeno questa volta c'è l'Europa, ma non quella più ambita.
Nella mattinata di oggi, sulle proprie storie di Instagram, un ex centrocampista rossonero come Yacine Adli, comprato e voluto dal duo Maldini e Massara, è sembrato che abbia voluto mandare un messaggio all'attuale proprietà milanista. Il calciatore franco-algerino, infatti, ha ripubblicato un post del 2024 di un account che celebra con una serie di immagini Paolo Maldini, da giocatore e con la fascia da capitano del Milan. Probabilmente una critica neanche troppo velata a chi il Milan lo sta comandando da quattro anni con risultati sempre peggiori e confusionari.
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