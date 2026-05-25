Il Milan e i 4 anni fallimentari della gestione Redbird: 75 punti di distaccco totale dallo scudetto

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La Milano calcistica è divisa in due parti con sentimenti completamente diversi: in casa dell'Inter c'è grande euforia per aver alzato sia lo scudetto che la Coppa Italia, mentre il Milan ha vissuto l'ennesimo fallimento sportivo con la mancata qualificazione in Champions League. Gerry Cardinale continua a ripetere in ogni intervista che rilascia che la sua priorità è tornare a far vincere il Diavolo, peccato che non succeda mai da quando RedBird è entrato nel club di via Aldo Rossi.

Anzi, non è andato nemmeno vicino a farlo come testimoniano i numeri fallimentari del Milan da quando è di proprietà del fondo americano di Cardinale: in quattro campionatoi il distacco totale del Diavolo dal primo posto (e dunque dalla squadra che ha vinto lo scudetto) è infatti di 75 punti. Ecco i numeri nel dettaglio:

Stagione 2022-23: Milan a 20 punti dal primo posto

Stagione 2023-24: Milan a 19 punti dal primo posto

Stagione 2024-25: Milan a 19 punti dal primo posto

Stagione 2025-26: Milan a 17 punti dal primo posto