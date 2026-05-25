Bergomi: "Per il Milan è arrivato il momento del cambiamento, totale. Costruire una squadra che gioca bene"

vedi letture

Beppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter e oggi commentatore televisivo, ha espresso il suo punto di vista sul futuro del Milan

Il Milan parteciperà all'Europa League 2025/2026. I rossoneri hanno coccolato il sogno di tornare in Champions League per tutto l'anno e, nonostante gli ultimi due mesi orribili, anche all'ultima giornata la squadra di Allegri aveva il destino nelle proprie mani. Non è bastato: a San Siro il Milan è risucito a perdere 1-2 in rimonta contro un Cagliari già salvo e praticamente in vacanza. Rivoluzione in vista e incertezza, per l'ennesima estate consecutiva per un club che ormai è l'ombra di ciò che è stato.

Il commento di Beppe Bergomi sul Milan nel corso dello Sky Calcio Club andato in onda dopo il crollo del Diavolo: "Per il Milan è arrivato il momento del cambiamento, totale. Costruire una squadra di come era la tradizione del Milan una squadra che gioca bene a calcio. Perché siamo qui tutti a parlare bene del Como? Perché c’è dietro un percorso, un progetto, far salire la qualità dei giocatori. Il Milan non è andato in Champions l’anno scorso ma ha speso 150 milioni, quindi queste società possono spendere".



