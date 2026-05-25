Impallomeni: "Allegri investito da pressione eccessiva: chi arriva è più fresco e ti supera"
Inevitabilmente sulla graticola rossonera, oltre alla proprietà e la dirigenza, ci finisce anche Massimiliano Allegri, pure lui colpevole di un finale di stagione in cui è evidentemente andato nel pallone. Il tecnico rossonero dal triplice fischio di Milan-Cagliari 1-2 a San Siro è oggetto delle tante critiche e opinioni negative sul suo conto da parte dei commentatori televisivi. Anche l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, ospite di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha detto la sua.
Le dichiarazioni di Stefano Impallomeni su Massimiliano Allegri: "Il calcio è cambiato. Conta stare sul pezzo, essere contenti. È un calcio che ti trita, questi allenatori sono stressati perché questo calcio ti consuma, allenatori e calciatori. Allegri è stato investito da una pressione eccessiva. Anche se hai vinto e hai allenato per anni, scopri che c'è chi arriva più fresco e ti supera. Allegri deve trarre insegnamento da questa stagione. È stato aggredito dalle pressioni e gli altri lo hanno superato perché più freschi"
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