RedBird a caccia dell'erede di Furlani: tra i profili c'è Giovanni Carnevali

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Il primo nome interessante per il ruolo di amministratore delegato del Milan è quello di Giovanni Carnevali, oggi con lo stesso incarico al Sassuolo

Inizia da oggi la nuova era del Milan, la prima in cui il proprietario Gerry Cardinale sembra voler essere più presente sul campo con decisioni forti. La prima è arrivata quest'oggi, all'indomani della sconfitta in casa contro il Cagliari che ha sbarrato al Diavolo le strade della Champions League. Il proprietario rossonero, dopo essersi confrontato con i suoi uomini fidati Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, ha comunicato l'esonero con effetto immediato di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Da adesso riparte la ricostruzione.

Carnevali uno dei profili interessanti

RedBird dovrà mettersi subito all'opera per trovare quanto prima i sostituti di quattro figure apicali e cruciali per il club. La prima, logicamente, dovrà essere l'amministratore delegato, la persona che erediterà il ruolo di Giorgio Furlani che ancora prima era stato di Ivan Gazidis. Il casting per questo ruolo verrà condotto principalmente da Massimo Calvelli. Tra i profili che stanno venendo sondati, uno dei più interessanti è sicuramente Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo che vanta una lunga esperienza in Serie A e nel calcio italiano. È ancora presto per poter dire se sarà lui o meno a prendere possesso dell'ufficio del quarto piano, ma intanto il nome è stato segnato in lista.