Primo Piano LIVE MN - Fuori Furlani, Tare, Allegri e Moncada dal Milan. L'allenatore sarà "alla Fabregas". I nomi attuali: Iraola e Xavi

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Oggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero

19.35 - Scossone totale nel mondo Milan. Qualificazione alla prossima Champions League fallita e via Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Ora è tutto nelle mani di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che in poco tempo dovranno dare forma al nuovo progetto rossonero. Serviranno un nuovo AD, un nuovo DS e soprattutto un nuovo allenatore. Riporta Sky UK che oggi il club rossonero ha contattato gli agenti di Andoni Iraola, tecnico che col Bournemouth ha conquistato una storica qualificazione in Europa League. Il basco è nel mirino anche di Leverkusen e Crystal Palace, ma oggi c'è stato questo primo contatto anche con il Milan.

19.15 - Era una notizia già nell'aria da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità: Giorgio Furlani non è più l'AD del Milan. Ora è Massimo Calvelli, membro del CdA, che affianca Cardinale nella scelta del prossimo CEO: quello di Giovanni Carnevali del Sassuolo può essere un profilo interessante per il ruolo vacante a Casa Milan.

19.13 - Con l'esonero di Massimiliano Allegri ora comincia il valzer dei nomi per la panchina del Milan. L'obiettivo di Cardinale e Ibra è quello di chiudere il prossimo allenatore nel giro di qualche giorno, con diverse telefonate già fatte e profili già sondati, oltre a quelli ovviamente proposti da intermediari e procuratori. Nelle ultime ore girano i nomi di Xavi, ex tecnico del Barça senza panchina da due anni, e Andoni Iraola, tecnico basco che col Bournemouth quest'anno ha compiuto un piccolo capolavoro, centrando una storica qualificazione in Europa League e trovando una striscia di 18 risultati utili consecutivi in Premier League.

18.20 - Con un comunicato il Milan ha annunciato l'addio di Furlani, Tare, Allegri e Moncada: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione".

16.20 - In questi istanti è arrivato anche Jovan Kirovski nell'hotel di Milano dove si trova il patron rossonero Gerry Cardinale.

16.10 - Sembrava essere Antonio Conte il nome giusto per la panchina del Milan. Invece no. Dalla proprietà rossonera, scrive il Corriere dello Sport, arrivano le linee guida su come dovrà essere il nuovo corso rossonero. Quindi niente Antonio Conte, ma un allenatore che "giochi come Fabregas"; un calcio offensivo e propositivo. A decidere da ora in poi sarà direttamente Gerry Cardinale, che non darà più deleghe com'è successo fino ad oggi: al suo fianco solo il fidato Ibrahimovic.

15.40 - Con Massimiliano Allegri che aspetta la comunicazione dell’esonero e apre al passaggio sulla panchina del Napoli, ecco che emerge un primo scenario per quel che riguarda il futuro della guida tecnica del Milan. La prima indiscrezione è di Cronache di Spogliatoio, ma anche a MilanNews.it risulta che il nome di Antonio Conte stia circolando all’interno dei pensieri di quello che dovrà essere il nuovo Milan. L’allenatore salentino ha annunciato ieri il suo addio al Napoli nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Lautentiis e le sue quotazioni, in ottica nazionale, sembrano in discesa visto il ritorno in pista della candidatura di Roberto Mancini.

14.29 - Nella rivoluzione che ha in mente Cardinale, un ruolo centrale lo avranno sia Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, che Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del fondo americano. L'ex CEO dell'Atp sceglierà il nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Furlani, mentre sarà lo svedese a decidere chi sostituirà Tare nel ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. La nuova rivoluzione rossonera è partita, sperando che possa finalmente riportare il Diavolo dove merita.

13.55 - I cambiamenti in casa rossonera saranno diversi: come previsto già da qualche giorno, in uscita c'è l'amministratore delegato Giorgio Furlani, che oggi non si è visto dalle parti dell'hotel dove si trova Cardinale, ma si trova a Casa Milan. Senza la Champions, ai saluti ci sono anche il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri che non hanno raggiunto l'obiettivo che la proprietà aveva prefissato la scorsa estate.

13.31 - Dopo la contestazione di ieri a San Siro prima, durante e dopo la gara contro il Cagliari, prosegue la protesta dei tifosi milanisti ed in particolare della Curva Sud Milano che ha esposto uno striscione fuori dall'hotel di Milano dove si trova il patron rossonero Gerry Cardinale: "Cardinale go home: SHAME!" ("Cardinale vai a casa: VERGOGNA!"). Clicca qui per vederlo!

13.17 - Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan sotto la gestione di RedBird, poteva essere il momento giusto per Gerry Cardinale per convocare una conferenza stampa e rispondere finalmente alle tante domande dei giornalisti che seguono tutti i giorni la squadra rossonera. Ma così non è stato e in questo momento è in corso in un hotel di Milano un incontro tra il patron rossonero e pochi giornalisti invitati e scelti dal reparto comunicazione del club di via Aldo Rossi. Presente anche Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird.

13.00 - Come riferisce l'inviato di Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha lasciato pochi minuti il Four Season Hotel di Milano, struttura dove è presente anche il patron rossonero e numero uno di RedBird, Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan non è rientrato a Londra dopo la gara di ieri contro il Cagliari, ma è rimasto nel capoluogo lombardo dove sta portando avanti le sue riflessioni e i colloqui per riorganizzare il club di via Aldo Rossi dopo l'ennesimo fallimento sportivo.

12.49 - Dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League del Milan, Gerry Cardinale non è ripartito per Londra, ma è rimasto a Milano per portare avanti le sue riflessioni sul futuro del Diavolo. Massimo Calvelli, membro del Cda milanista e dirigente di RedBird, sceglierà il nuovo amministratore delegato dato che Giorgio Furlani è in uscita. Nel nuovo Milan avrà un ruolo pù centrale anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, il quale sceglierà il nuovo direttore sportivo del club di via Aldo Rossi. Igli Tare, attuale ds milanista, è in uscita, così come Massimiliano Allegri che senza Champions non ha visto il suo contratto prolungato automaticamente fino al 2028 (è in scadenza nel 2027). A riferirlo è Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24

12.45 - A Casa Milan ci sono Furlani e Moncada, mentre Cardinale è in un hotel di Milano con Zlatan Ibrahimovic.

12.29 - La posizione di Max Allegri, come la nostra redazione vi sta raccontando già da ieri sera poco dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League, è fortemente in bilico e in casa rossonera si respira aria di addio. Il tecnico livornese, secondo quanto appreso da Milannews.it, non sembra intenzionato comunque a dimettersi e allo stesso tempo non sembrano esserci margini per contrattare una buonuscita in quanto l'allenatore pretende l'intero ingaggio che gli spetta nella prossima stagione. Ricordiamo che Allegri ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027 a 5,2 milioni di euro.

11.15 - Il patron rossonero Gerry Cardinale, sbarcato ieri a Milano per assistere a San Siro all'ultima partita della stagione contro il Cagliari, si trova ancora nel capoluogo lombardo. Si attendono nelle prossime ore le sue prime decisioni sulla nuova rivoluzione rossonera.

11.04 - Arrivato in sede anche il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada.

10.25 - Il giorno dopo il fallimento sportivo del Milan, il primo dirigente ad arrivare in sede è l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.

Dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'ennesimo fallimento sportivo del Milan, sarà una giornata caldissiam in via Aldo Rossi dove sono attese decisioni importanti da parte del patron Gerry Cardinale. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le novità che arriveranno da Casa Milan. Restate con noi!!!