Moretto: "Galliani sta spingendo molto per tornare al Milan"

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Nel caos societario di questo periodo c'è un Adriano Galliani che sta facendo di tutto per rientrare nel Milan. Le ultime

Fuori tutti: Furlani, Tare, Allegri, Moncada. Piazza pulita a Casa Milan, Cardinale e Ibra sono pronti a far partire il nuovo corso rossonero. In questi giorni di incertezza sul futuro del club rossonero c'è Adriano Galliani, racconta Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che si sta proponendo con gran forza per rientrare in società. Queste le sue dichiarazioni:

MATTEO MORETTO SU GALLIANI AL MILAN

“Credo che Champions o non Champions Igli Tare fosse comunque fuori. Credo che Champions o non Champions Massimiliano Allegri non era sicuro di continuare al Milan perché il suo profilo era sotto osservazione. Senza la Champions è crollato tutto, è crollato l’organigramma a partire dall’AD Giorgio Furlani, passando per Moncada.

Posso dire che chi sta spingendo molto per tornare al Milan, da capire il ruolo, è un milanista doc come Adriano Galliani. Contatti in corso e contatti costanti. Galliani è stato vicinissimo a tornare al Milan già ad ottobre. Poi chi c’era prima nell’organigramma non ha permesso questa entrata, diciamo che non ha aiutato questa entrato. Adesso Galliani sta provando a rientrare tramite il rapporto che ha con Cardinale e Ibrahimovic.