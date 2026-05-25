Maldini in visita al candidato presidente del Fenerbahce. Spunta il commento di Leao

vedi letture

Paolo Maldini ha raccontato sui propri canali l'incontro con Hakan Safi, candidato presidente del Fenerbahce. Spunta un commento di Leao...

Mentre il Milan di Gerry Cardinale crolla per la seconda stagione consecutiva, non centrando la Champions League per il quarto anno di fila, l'ex direttore dell'area tecnic e capitano Paolo Maldini è stato in visita a Istanbul per incontrare Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, con cui ha potuto parlare e discutere di calcio e strategie. La leggenda rossonera ha pubblicato alcune foto e un messaggio sul proprio profilo Instagram per raccontare il suo fine settimana.

Spunta anche il commento di Rafael Leao sotto al post, una sola parola che in questo momento vale più di mille: "Legend". Di seguito invece si riporta il messaggio di Maldini: "Splendido periodo trascorso a Istanbul con Hakan Safi. Una mente calcistica brillante, un leader appassionato e, cosa più importante, un vero amico. Abbiamo avuto grandi discussioni sul calcio e sono sicuro che continueremo a condividere molti altri momenti insieme in futuro."