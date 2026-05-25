Fabrizio Romano: "Milan-Paratici, contatti assolutamente reali e concreti"

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Per il post Igli Tare il Milan sta sondando diversi dirigenti per il ruolo di DS: contatti concreti con Fabio Paratici, profilo che piace a Cardinale

Dopo l'interruzione del rapporto lavorativo con Igli Tare il Milan è alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo: decidono Cardinale e Ibrahimovic. Fabrizio Romano e Matteo Moretto parlano di contatti con Paratici nel loro ultimo video su YouTube:

ROMANO E MORETTO SUI CONTATTI PARATICI-MILAN

Moretto: “Il Milan sta sondando tanti DS. Secondo me il primo passo sarà il DS. Tanti direttori sportivi stranieri ma anche italiani. Nelle ultime ore ci sono stati contatti anche con l’attuale direttore della Fiorentina Fabio Paratici. Poi ce ne saranno altri e lo racconteremo”.

Romano: “Fabio Paratici è stato un Direttore Sportivo più che considerato dal Milan un anno fa, era quasi virtualmente un nuovo dirigente del Milan un anno fa. Oggi il discorso Paratici può tornare di moda. È vero che ha firmato con la Fiorentina a gennaio, ma l’opportunità di prendere in mano un progetto come quello del Milan può essere un’occasione. I contatti sono assolutamente reali e concreti. Si riparte con Cardinale al timone del Milan e lo stesso Cardinale aveva portato con forza la candidatura di Paratici un anno fa. Oggi torna la sua candidatura, diciamo che ce ne saranno altre. Ci aspettiamo una decisione in tempi non troppo lunghi, prima del Mondiale il Milan vorrà iniziare assolutamente a delineare la sua stagione sportiva. Anche perché ci sono dei giocatori in attesa di capire che Milan sarà, chi sarà l’allenatore, quali saranno i dirigenti. Giocatori che oggi sono al Milan, giocatori che possono arrivare al Milan… Vi abbiamo detto di Goretzka, si diceva che fosse ad un passo. Oggi, chiaramente, qualsiasi giocatore vuole capire che Milan sarà. Non solo dal punto di vista della Champions, ma anche per il progetto tecnico”.

Moretto: “C’è un rapporto di stima che lega Cardinale e Calvelli a Fabio Paratici. Ci sono stati anche ds stranieri contattati in queste ore, anche spagnoli. Capiremo che tipo di strada vorrà prendere il Milan. Poi una volta scelto il direttore sportivo si andrà sull’allenatore. Ora fare nomi di allenatori mi sembra quasi prematuro, bisogna prima capire chi comanda e chi decide a livello sportivo”.