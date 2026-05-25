Quale futuro per Rafael Leao? Il commento di Romano e Moretto

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Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video pubblicato su YouTube hanno approfondito la situazione relativa a Rafa Leao

Tra le tante incognite da gestire in questa delicata estate rossonera, ci sarà da capire anche come affrontare le situazioni relative ad alcuni giocatori chiave. Tra questi sicuramente spicca Rafael Leao che sembra destinato a lasciare il Milan dopo sette stagioni, al termine della peggiore con la maglia rossonera specialmente dal punto di vista del rapporto con i tifosi. Nell'ultimo video di YouTube hanno espresso i loro commenti in merito sia Fabrizio Romano che Matteo Moretto.

L'indiscrezione di Fabrizio Romano: “A me continua risultare che Rafa Leao sarà un altro protagonista in uscita dell’estate del Milan. Oggi parliamo di dirigenza e allenatori, ma a livello di giocatori chi è intorno a Leao, anche delle figure nuove che si sono avvicinate al giocatore in questi mesi, sono al lavoro per cercare una via d’uscita. A meno che, chiaramente, poi non arrivi un direttore sportivo o un allenatore che dica “No, si riparte da Leao più altri 10”. Questo sempre può essere, però ad oggi la direzione è questa”.

Le parole di Matteo Moretto: “Io credo che l’allenatore e il direttore sportivo saranno importantissimi per capire quello che sarà il futuro di Leao. In questi ultimi mesi e settimane ha avuto approcci da club: il mercato gira intorno a Leao nonostante una stagione al di sotto delle aspettative. Vedremo poi con la nuova direzione sportiva che strada si vorrà prendere”.