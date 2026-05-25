Con Adriano Galliani ci sono stati contatti ma non tornerà al Milan

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Adriano Galliani non tornerà al Milan: questo emerge dalle indiscrezioni emerse in questo "blue monday" rossonero che segna l'inizio di una rivoluzione

Nelle quattro stagioni molto confusionarie di gestione Gerry Cardinale, nell'ultimo anno e specialmente nell'ultima estate era tornato in voga il nome di Adriano Galliani, anche legato alla figura di Massimiliano Allegri con cui intercorre un rapporto personale molto stretto. Pure in queste ultime e caotiche settimane di stagione il profilo dell'ex braccio destro sportivo di Silvio Berlusconi è tornato in voga, come possibile soluzione post Giorgio Furlani per il quale già si prevedeva un futuro lontano da Casa Milan.

Oggi è arrivata l'ufficializzazione dell'esonero di Furlani, come quello di Allegri, Tare e Moncada. Una decisione presa da Cardinale in seguito al fallimento dell'obiettivo minimo stagionale, ovvero il raggiungimento della Champions League. Con la scrivania di amministratore delegato vacante, però, Adriano Galliani non verrà considerato nel casting e non tornerà al Milan. Un tema ripreso anche dal Corriere dello Sport e da Sky Sport. In passato ci sono stati anche dei contatti tra Galliani e Cardinale, il quale nutre rispetto nei confronti di una colonna della storia rossonera che, in ogni caso, non verrà inclusa nel progetto.