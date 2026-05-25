I 4 esoneri hanno un costo. Chi e quanto dovrà pagare ancora il Milan

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Il Milan ha esonerato in un colpo solo Allegri, Furlani, Tare e Moncada: ecco quanto costano a Cardinale i licenziamenti

La decisione che Gerry Cardinale ha preso, dopo fitte consultazioni di due giorni con Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, di allontanare con effetto immediato Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, non porta con sè un fardello emotivo ma anche e soprattutto un peso economico. Con nessuno dei quattro si è giunti, stando alle notizie di quest'oggi, a una risoluzione completa del contratto: dunque rimangono vigenti gli accordi in essere che il club di via Aldo Rossi, logicamente, dovrà continuare ad onorare, salvo altre situazioni successive.

Quanto costano gli esoneri?

La Gazzetta.it ha condotto un veloce studio per valutare quanto costano i licenziamenti di questo lunedì 25 maggio. Il caso paradossalmente più lineare è quello di Massimiliano Allegri che ha un contratto fino al 2027 da 5 milioni netti: con l'eventualità che il tecnico possa trovare subito una nuova panchina, però, è possibile che il rapporto legale venga interroto precedentemente. Più lunghe invece le situazioni legate a Igli Tare e Giorgio Furlani. Il dirigente albanese aveva firmato fino al 2028 per circa 800 mila euro netti. L'ad aveva appena rinnovato fino al 2028 per 3 milioni più bonus. Infine c'è Moncada che andrà a scadenza a fine stagione 2026 e dunque sarà l'unico a salutare veramente il Milan. La stima totale della rosea è un peso di 22 milioni di euro.