Il Cagliari non vinceva contro il Milan a San Siro da 29 anni
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Il Milan non perdeva in casa contro il Cagliari da 29 anni.
Il Milan chiude questa stagione al quinto posto in classifica. Un disastro senza eguali per la formazione di Massimiliano Allegri, che torna a perdere a San Siro contro il Cagliari per la prima volta dopo 29 anni.
Un dato che rende ancora più amara la serata di oggi, che sarebbe potuta andare diversamente anche con un semplice pareggio, considerando che con il pareggio della Juventus nel derby al Milan sarebbe bastato questo risultato per tornare in Champions League dopo due stagioni. Tra le prime volte c'è anche quella di Rodriguez, match winner al primo gol in carriera.
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