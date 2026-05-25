Mancini sull'allenatore del futuro: "Credo che il Milan vorrà prendere una strada diversa"
Dopo aver esonerato in tronco quattro figure centrali del Milan - il tecnico Allegri, l'ad Furlani, il ds Tare e il dt Moncada - adesso Gerry Cardinale ha la necessità di scegliere velocemente e con le idee chiare i rispettivi eredi, quelli che ritiene in grado di riportare il Diavolo quantomeno a giocarsi la Champions League e a vincere. Il giornalista Riccardo Mancini ha commentato quelli che saranno i prossimi giorni a Casa Milan, i quali si annunciano molto movimentati.
Il commento di Riccardo Mancini sul Milan: "L'importante è che la scelta sia ben ponderata, ben difesa e creduta sin dall'inizio, anche con qualche passo falso che potrà esercitarsi. Credo che il Milan vorrà prendere una strada diversa rispetto a quella di questa stagione. L’idea era di tornare in Champions con la garanzia Allegri: ho l’impressione che possa cambiare il tipo di mentalità e che le caratteristiche dell’allenatore saranno diverse. Penso si possa aprire un progetto con dei poteri in più all'allenatore, lavorare a stretto contatto senza dissidi con la dirigenza. Non tutti i calciatori devono essere mandati via ma se c’è stata rivoluzione in società, mi aspetto tanti cambiamenti in squadra".
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