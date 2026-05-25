Iraola è il nome caldo ma il preferito di Ibra è un suo ex compagno rossonero

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È partito il casting per l'allenatore, una delle quattro figure da rimpiazzare: Iraola nome caldo ma Ibra ha il suo favorito

Siamo solo all'inizio di quella che promette essere una lunga e complessa estate rossonera. Un Milan che ancora una volta riparte nel nome del cambiamento anche se mai come questa volta, dall'avvento di Gerry Cardinale, si era mai assistito a un cambio di registro così netto. Oggi, all'indomani del finale di stagione che ha sancito la non qualificazione del club in Champions League, obiettivo che era considerato minimo, il proprietario rossonero ha licenziato con effetto immediato tutte le figure ritenute responsabili di questo fallimento sportivo: via Allegri, via Furlani, via Tare e via Moncada.

Tra i litiganti, gode solo Zlatan Ibrahimovic che ha un ruolo nello schema di RedBird e non in quello del club di via Aldo Rossi e anzi ora avrà ancora più potere come rappresentante di Cardinale stesso a Milano. Intanto sono affiorati già i primi nomi di papabili nuovi allenatori. Fonti inglesi parlano di contatti certi avvenuti con Andoni Iraola, ai saluti con il Bournemouth dopo una stagione storica. Quotati anche i nomi di Marco Silva e Xavi. Eppure, secondo quanto riferisce SportMediaset, il preferito di Ibrahimovic sarebbe un suo ex compagno ai tempi del Milan. Trattasi di Mark van Bommel, già sondato prima di arrivare a Fonseca due anni fa.