Zazzaroni: "La mia stima nei confronti di Allegri non cambia, ma Max è il primo responsabile"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così di Massimiliano Allegri su Instagram dopo la mancata qualificazione del Milan in Champions League: "La mia stima nei confronti di Allegri non cambia di una virgola, ma capisco la delusione dei milanisti: il girone di ritorno del Milan è stato orribile. Max è il primo responsabile: se non lo scrivessi prenderei per i fondelli chi legge. Normale che chi lo detesta si diverta oggi. Se fosse passato lui mi sarei divertito io. Cose che capitano nel calcio e nella vita. Bastano uno o due punti per incoraggiare l'onanismo".

Dopo il match di ieri, Allegri ha dichiarato in conferenza stampa: "Siamo delusi, amareggiati per la mancata Champions, però bisogna accettare il verdetto del campo, perché - non è il momento di fare ora delle valutazioni - andranno fatte valutazioni a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera. Abbiamo fatto un girone di ritorno non bello. Ci sono mancata energie nervose. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente nulla, anzi li ho ringraziati perché hanno sempre messo il cuore in campo. La classifica è ciò che meritiamo.

Se ho pensato alle dimissioni? Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici... Ci sono stati sicuramente. Ma, quando tutto finisce, bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi non c'è da rimproverare niente ai ragazzi. Ora non so spiegare questo crollo. Ma sicuramente avevamo meno energie nervose, altrimenti non perdi cinque partite in casa. Non ho trovato soluzioni? Sicuramente dovevo trovarle io la soluzione, sono io il responsabile. Però, quando sei al Milan, è molto più difficile giocare le partite decisive. Ci siamo sciolti dopo l'1-0".