Marchegiani realista: "Col Cagliari il Milan poteva prendere cinque gol"

Marchegiani realista: "Col Cagliari il Milan poteva prendere cinque gol"MilanNews.it
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Oggi alle 00:30News
di Francesco Finulli
Luca Marchegiani è stato duro nel suo commento sul Milan, sconfitto dal Cagliari in casa 1-2 e incapace di qualificarsi in Champions

Un finale da stagione incubo per il Milan che perde clamorosamente a San Siro contro il Cagliari 1-2 e vedono sfumare una qualificazione alla Champions League che ha avuto tra le mani per tutta la durata della stagione. Rossoneri meritatamente bersaglio di tutte le critiche per un rendimento orrendo negli ultimi due mesi. Se ne è parlato tanto al Club di Sky Sport 24

Il punto di vista dell'ex portiere Luca Marchegiani: "Bisogna anche guardare la partita. Stasera poteva prendere 5 gol il Milan e ha fatto una partita bruttissima. Quando giochi una partita così decisiva, con giocatori comunque con esperienza, vuol dire che c’è qualcosa che non va, non puoi fare una partita come quella di oggi".