Marchegiani realista: "Col Cagliari il Milan poteva prendere cinque gol"
MilanNews.it
Luca Marchegiani è stato duro nel suo commento sul Milan, sconfitto dal Cagliari in casa 1-2 e incapace di qualificarsi in Champions
Un finale da stagione incubo per il Milan che perde clamorosamente a San Siro contro il Cagliari 1-2 e vedono sfumare una qualificazione alla Champions League che ha avuto tra le mani per tutta la durata della stagione. Rossoneri meritatamente bersaglio di tutte le critiche per un rendimento orrendo negli ultimi due mesi. Se ne è parlato tanto al Club di Sky Sport 24.
Il punto di vista dell'ex portiere Luca Marchegiani: "Bisogna anche guardare la partita. Stasera poteva prendere 5 gol il Milan e ha fatto una partita bruttissima. Quando giochi una partita così decisiva, con giocatori comunque con esperienza, vuol dire che c’è qualcosa che non va, non puoi fare una partita come quella di oggi".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Mancini: "Mandare via tutti mi lascia perplesso. Cosa più importante è che si pensi più al bene del Milan"
Decide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Decide Cardinale: ora si che andrà tutto bene! Licenziati in blocco: un disastro totale. Primi nomi per il dopo Allegri.
25/05 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Primo PianoRivivi il LIVE. Giornata clamorosa: fuori Furlani, Tare, Allegri e Moncada. L'allenatore sarà alla Fabregas. I nomi attuali
Primo PianoChi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Pietro MazzaraUn disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciare
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com