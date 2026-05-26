Allegri out, Zazzaroni: "Il girone di ritorno del Milan è stato orribile"
E' un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l'unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l'aria di rivoluzione è già realta, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po' di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. Via Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Dell'ex tecnico rossonero ha parlato così Ivan Zazzaroni.
"La mia stima nei confronti di Allegri non cambia di una virgola, ma capisco la delusione dei milanisti: il girone di ritorno del Milan è stato orribile. Max è il primo responsabile: se non lo scrivessi prenderei per i fondelli chi legge. Normale che chi lo detesta si diverta oggi. Se fosse passato lui mi sarei divertito io. Cose che capitano nel calcio e nella vita. Bastano uno o due punti per incoraggiare l'onanismo".
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