Allegri out, Zazzaroni: "Il girone di ritorno del Milan è stato orribile"

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Le considerazioni di Ivan Zazzaroni dopo l'addio di Massimiliano Allegri, protagonista insieme ad altri elementi di un fallimento storico

E' un autentico disastro. Poco da dire, il Milan di Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico rossonero ha fallito l'unico vero e reale obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Un tracollo inaccettabile, disastroso e una media punti, nel girone di ritorno da zona salvezza. Se prese solo le partite giocate nella seconda metà della stagione, il Milan avrebbe terminato il proprio campionato al 17^ posto. Non esiste, soprattutto dopo il fallimento totale della passata stagione. Così, l'aria di rivoluzione è già realta, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic intenti, per modo di dire, a ridare un po' di concretezza ad un progetto ormai morto e sepolto, anche e soprattutto per colpa loro. Via Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Dell'ex tecnico rossonero ha parlato così Ivan Zazzaroni.

"La mia stima nei confronti di Allegri non cambia di una virgola, ma capisco la delusione dei milanisti: il girone di ritorno del Milan è stato orribile. Max è il primo responsabile: se non lo scrivessi prenderei per i fondelli chi legge. Normale che chi lo detesta si diverta oggi. Se fosse passato lui mi sarei divertito io. Cose che capitano nel calcio e nella vita. Bastano uno o due punti per incoraggiare l'onanismo".