Teotino: "A decidere sono tutti uomini al di fuori della società: Calvelli e Ibrahimovic"
Disastro totale del Milan che fa naufragare una stagione che ha avuto in pugno per tutto l'anno: i rossoneri hanno perso a San Siro contro il Cagliari, perdendo l'opportunità di qualificarsi in Champions League. Il day after la debacle rossonera è stato quello delle prime, pesanti, decisioni prese da Gerry Cardinale e dai suoi consiglieri per l'area sport: Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. Sono stati esonerati in tronco e con effetto immediato Allegri, Furlani, Moncada e Tare.
Gianfranco Teotino, giornalista, ha commentato la situazione come ospite a Sky Sport 24: "È complicatissimo tutto: devi ricostruire tutto da capo. La prima scelta deve essere quella dell’amministratore delegato e poi da lui dipenderà quella degli altri responsabili della parte sportiva. L'idea in questo momento è che a decidere chi ricoprirà queste funzioni siano tutti uomini al di fuori dalla società Milan: Calvelli, responsabile area sport di RedBird, e Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. Le scelte vengono fatte dal di fuori del MIlan. Poi la scelta del direttore sportivo, dell'allenatore e del mercato dovrà essere fatta dall'interno e di conseguenza dall’amministratore delegato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan