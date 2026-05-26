Teotino: "A decidere sono tutti uomini al di fuori della società: Calvelli e Ibrahimovic"

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Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato delle decisioni che il club rossonero dovrà prendere questa estate

Disastro totale del Milan che fa naufragare una stagione che ha avuto in pugno per tutto l'anno: i rossoneri hanno perso a San Siro contro il Cagliari, perdendo l'opportunità di qualificarsi in Champions League. Il day after la debacle rossonera è stato quello delle prime, pesanti, decisioni prese da Gerry Cardinale e dai suoi consiglieri per l'area sport: Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic. Sono stati esonerati in tronco e con effetto immediato Allegri, Furlani, Moncada e Tare.

Gianfranco Teotino, giornalista, ha commentato la situazione come ospite a Sky Sport 24: "È complicatissimo tutto: devi ricostruire tutto da capo. La prima scelta deve essere quella dell’amministratore delegato e poi da lui dipenderà quella degli altri responsabili della parte sportiva. L'idea in questo momento è che a decidere chi ricoprirà queste funzioni siano tutti uomini al di fuori dalla società Milan: Calvelli, responsabile area sport di RedBird, e Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird. Le scelte vengono fatte dal di fuori del MIlan. Poi la scelta del direttore sportivo, dell'allenatore e del mercato dovrà essere fatta dall'interno e di conseguenza dall’amministratore delegato".