Mancini: "Mandare via tutti mi lascia perplesso. Cosa più importante è che si pensi più al bene del Milan"

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Il Milan conclude la stagione in maniera disastrosa e si condanna all'ennesima estate di ricostruzione. I rossoneri hanno clamorosamente mancato l'appuntamento con la Champions League che hanno avuto in mano sostanzialmente per 34/35 giornate. Sconfitta umiliante per 1-2 a San Siro contro un Cagliari che nella Milano rossonera non vinceva da 29 anni ed era già salvo. Il giornalista Riccardo Mancini ha commentato in studio a Sky Sport 24 il futuro incerto rossonero e la stagione appena conclusa.

Il commento di Riccardo Mancini: "Quello di ieri è un fallimento inevitabile. L’obiettivo è stato mancato in modo clamoroso, con un calo enorme e troppo vistoso nella seconda parte di stagione. Capisco che chi deve decidere prenda una decisione così drastica ma mandare via tutti mi lascia perplesso. Si ripartirà da qualche uomo nuovo con la speranza che possano essere quelli più illuminati e quelli giusti. Ma la cosa importante è che si pensi di più al bene del Milan e un po’ meno agli interessi personali".