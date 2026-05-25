De Grandis: "Il Milan dovrebbe tornare a giocare un calcio spettacolare"
Il crollo verticale del Milan in questo 2026 si conclude con il tonfo fragoroso nel finale: si è toccato il fondo del pozzo e si chiama Europa League. Sfumato il sogno e l'obiettivo di ritornare in Champions League, tenuto in mano praticamente per tutta la stagione e vanificato con un girone di ritorno da zona retrocessione. Un disastro per il club rossonero che ora dovrà ancora una volta ripartire, forse anche totalmente, anche nel modo di vedere le cose e il calcio: dall'arrivo di Cardinale è stato sempre peggio.
Le parole di Stefano De Grandis, giornalista, nel corso dello Sky Calcio Club su Sky Sport 24: "È fallita la svolta cinica del Milan. È arrivato Allegri, ha giocato a tre e ha provato a proteggere la difesa che aveva preso tanti gol. Per un certo periodo questa soluzione gli ha dato punti ma nelle ultime 10 partite ha fatto 6 sconfitte e preso un sacco di gol. Ha infoltito il centrocampo e tolto le ali ma la svolta non ha funzionato. Il Milan dovrebbe tornare a cercare una svolta spettacolare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan