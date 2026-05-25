De Grandis: "Il Milan dovrebbe tornare a giocare un calcio spettacolare"

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Stefano De Grandis, giornalista, nel corso dello Sky Calcio Club ha parlato del fallimento del Milan che è rimasto fuori dalla Champions

Il crollo verticale del Milan in questo 2026 si conclude con il tonfo fragoroso nel finale: si è toccato il fondo del pozzo e si chiama Europa League. Sfumato il sogno e l'obiettivo di ritornare in Champions League, tenuto in mano praticamente per tutta la stagione e vanificato con un girone di ritorno da zona retrocessione. Un disastro per il club rossonero che ora dovrà ancora una volta ripartire, forse anche totalmente, anche nel modo di vedere le cose e il calcio: dall'arrivo di Cardinale è stato sempre peggio.

Le parole di Stefano De Grandis, giornalista, nel corso dello Sky Calcio Club su Sky Sport 24: "È fallita la svolta cinica del Milan. È arrivato Allegri, ha giocato a tre e ha provato a proteggere la difesa che aveva preso tanti gol. Per un certo periodo questa soluzione gli ha dato punti ma nelle ultime 10 partite ha fatto 6 sconfitte e preso un sacco di gol. Ha infoltito il centrocampo e tolto le ali ma la svolta non ha funzionato. Il Milan dovrebbe tornare a cercare una svolta spettacolare".