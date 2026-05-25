Di Marzio: "Ibra non sarà direttore sportivo ma avrà più potere e rappresenterà Cardinale"

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Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic avrà un ruolo ancora più centrale nel futuro rossonero

Solo due figure sono rimaste accanto a Gerry Cardinale in questa due giorni milanese in cui tra l'Hotel Four Season e San Siro è stata stravolta la storia attuale rossonera. Si tratta di Massimo Calvelli, responsabile dell'area sportiva di RedBird, e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del fondo americano. Lo svedese sembra aver ripreso quota negli schemi decisionali del manager statunitense e si candida ad avere un ruolo decisionale di primo piano, per far partire questa nuova era.

Il commento di Gianluca Di Marzio durante l'Originale di Sky Sport 24 sulla figura di Zlatan Ibrahimovic nella nuova era rossonera che si apre da oggi: "Mi sembra di capire che la figura che sceglierà la parte tecnica sia Zlatan Ibrahimovic. Oggi è lui che sta iniziando a fare i primi colloqui. Da quello che abbiamo capito noi avrà più potere. Non avrà il ruolo di direttore sportivo ma sarà la figura che avrà più potere e che rappresenterà ancora di più Cardinale"