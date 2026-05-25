L'Italia maggiore convoca i giovanissimi: ci sono anche Bartesaghi e Camarda

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Davide Bartesaghi e Francesco Camarda sono stati convocati da Silvio Baldini nell'Italia maggiore per le due amichevoli di giugno

L'Italia riparte dal CT Silvio Baldini e dai "suoi" giovani. Per le prime convocazioni post Gattuso e post terzo fallimento Mondiale consecutivo, il tecnico ad interim, che ricopre il ruolo di allenatore dell'under 21, ha convocato come previsto una lista di giovanissimi talenti che giocheranno le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Chiamati, tra i senior, solamente il capitano Gianluigi Donnarumma, il difensore Palestra, il centrocampista Pisilli e l'attaccante Pio Esposito. Ci sono anche due talenti milanisti come Davide Bartesaghi e Francesco Camarda.

LA LISTA DEI CONVOCATI DELL'ITALIA