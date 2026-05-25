Marchetti: "Il Milan ha pagato l'enorme confusione in questi anni: due anime che non hanno portato risultati"

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Il commento del giornalista di Sky Sport 24 Luca Marchetti sul futuro del Milan, a margine dei quattro licenziamenti di lusso in società

Tempo di rivoluzione per il Milan, non per la prima volta da quando è arrivato Cardinale. Dopo lo Scudetto, due dei principali artefici come Maldini e Massara vennero rinnovati in extremis; l'anno dopo il duo fu direttamente licenziato; la stagione ancora successiva a pagare è stato Stefano Pioli; l'anno scorso doppio allenatore, poco presenza della società che non aveva individuato un direttore sportivo; infine quest'anno con Tare direttore sportivo e Allegri allenatore. Ogni volta è cambiato qualcosa di sostanziale: quest'anno cambia letteralmente tutto.

Il commento di Luca Marchetti, in studio a Sky Sport 24, a margine dell'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada: "Cosa mi aspetto? Intanto di capire quale sarà il ruolo di Ibrahimovic. Mi aspetto chiarezza dal Milan, in questi quattro anni non c’è stata. Capiremo se sarà una chiarezza propositiva che farà sbocciare il Milan oppure se ancora la competenza non sarà messa al centro. Il Milan ha pagato l'enorme confusione in questi anni, con due anime che hanno convissuto che non hanno portato risultati. Entro poco tempo le prime caselle dovranno essere riempite. Il ruolo di allenatore e direttore sportivo sono figure chiave: vedremo che ruolo avrà Ibra".