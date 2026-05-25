Iraola contattato già la settimana scorsa. Come direttore tecnico occhio a Bezhani

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Gianluca Di Marzio riporta di un contatto settimana scorsa tra Milan e Iraola. Come ds il nome papabile è quello di Bezhani

Il Milan si ritrova davanti a una sorta di nuovo giorno 0. Non era mai capitato che il club si ritrovasse orfano di tutta la parte dirigenziale e tecnica, come accaduto quest'oggi dopo la decisione di Gerry Cardinale di licenziare con effetto immediato il tecnico Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Ora per il manager americano e le sue spalle Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic è il tempo di mettersi al lavoro e trovare con velocità le nuove figure per questa nuova era rossonera.

Nel corso dell'edizione straordinaria dell'Originale su Sky Sport 24, il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di quelli che possono essere i primi nomi del domani milanista. In particolare, viene sottolineato che l'unico contatto certo del Milan è quello con Andoni Iraola, tecnico spagnolo del Bournemouth che ha conquistato una storica qualificazione in Europa League e che lascerà il club in estate, ancora senza accordo con altri club. Secondo Di Marzio, l'abboccamento risale già alla settimana scorsa. Per il ruolo di direttore sportivo, invece, attenzione a Viktor Bezhani che è molto apprezzato al Tolosa, altra squadra dell'universo RedBird.