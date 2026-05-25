I tifosi del Milan non ci stanno. Nuovo striscione: "Via anche Ibra subito"
Non si ferma la contestazione dei tifosi del Milan. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale di RedBird Capital Partners per quanto riguarda l'esonero delle quattro figure apicali rossoneri: licenziati con effetto immediato Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una vera e propria rivoluzione che però non soddisfa ancora i tifosi del Milan che hanno chiesto a gran voce nei giorni scorsi l'addio di Furlani e di Moncada, ma anche di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird.
Ed è per questo che questa sera è comparso un nuovo striscione davanti a Casa Milan, un nuovo messaggio a Cardinale dopo quelli recapitati questa mattina all'Hotel Four Season. Il messaggio è molto chiaro ed è contro Ibrahimovic. Recita così: "Non deve restare nessuno: via anche Ibra subito"
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