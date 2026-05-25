Milan, al momento prendono corpo due nomi per il post Allegri: Xavi e Iraola
MilanNews.it
Xavi e Iraola, questi i nomi caldi al momento per la panchina del Milan. Fallito l'obiettivo Champions il patron Gerry Cardinale ha esonerato Allegri
Con l'esonero di Massimiliano Allegri comunicato poco fa comincia il valzer dei nomi per la panchina del Milan. L'obiettivo di Cardinale e Ibrahimovic è quello di chiudere il prossimo allenatore nel giro di qualche giorno, con telefonate già fatte e diversi profili sondati, oltre a quelli ovviamente proposti da intermediari e procuratori.
Nelle ultime ore hanno preso corpo due nomi: quello di Xavi, ex tecnico del Barça senza panchina da due anni, e quello di Andoni Iraola, tecnico basco che col Bournemouth quest'anno ha compiuto un piccolo capolavoro, centrando una storica qualificazione in Europa League e trovando una striscia di 18 risultati utili consecutivi in Premier League.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Pellegatti non vede positivo: "Quello che mi preoccupa di più è il futuro. Chi prenderà le decisioni?"
Un disastro che ribalta tutto. Allegri-Milan, addio molto vicino. Anche Tare può lasciaredi Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Fuori Furlani, Tare, Allegri e Moncada con effetto immediato. L'allenatore sarà "alla Fabregas". I nomi attuali: Xavi e Iraola
2 LIVE MN - Allegri: "Dovevo trovare io la soluzioni, sono io il responsabile. Dimissioni? Serve lucidità e freddezza"
3 Retroscena da San Siro: la dirigenza subito via, le dimissioni di Allegri e la riunione. Cosa è successo
4 MN - La dirigenza è andata via, ma c’è una riunione in corso in spogliatoio con Allegri. Chi è presente
05:28 Calcio, brutto finale con le violenze ultrà a Torino. Roma e Como in Champions, Milan e Juve fuori
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Podcast MN
Primo PianoChi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
La famiglia Ellison raccontata da chi aveva anticipato il possibile interesse sul Milan un mese fa: chi sono, patrimonio e modus operandi
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com