Milan, al momento prendono corpo due nomi per il post Allegri: Xavi e Iraola

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Xavi e Iraola, questi i nomi caldi al momento per la panchina del Milan. Fallito l'obiettivo Champions il patron Gerry Cardinale ha esonerato Allegri

Con l'esonero di Massimiliano Allegri comunicato poco fa comincia il valzer dei nomi per la panchina del Milan. L'obiettivo di Cardinale e Ibrahimovic è quello di chiudere il prossimo allenatore nel giro di qualche giorno, con telefonate già fatte e diversi profili sondati, oltre a quelli ovviamente proposti da intermediari e procuratori.

Nelle ultime ore hanno preso corpo due nomi: quello di Xavi, ex tecnico del Barça senza panchina da due anni, e quello di Andoni Iraola, tecnico basco che col Bournemouth quest'anno ha compiuto un piccolo capolavoro, centrando una storica qualificazione in Europa League e trovando una striscia di 18 risultati utili consecutivi in Premier League.