Braglia sicuro: "Nel Milan c'à stata anche una responsabilità tecnica"

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Per commentare la debacle di un Milan incredibilmente fuori dalla Champions League, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato su TMW Radio

Meritate e sacrosante le critiche che piovono da ogni dove sul Milan, considerate tutte le componenti. A commentare in maniera negativa anche l'ex portiere Simone Braglia nel corso di Maracanà su TMW Radio. Le sue parole: "Era lampante che ci fosse un problema societario, non solo di campo. Nelle società Ad ci sono delle regole imprescindibili, che permettono allo spogliatoio di raggiugnere determinati obiettivi. Milan e Juve hanno sbagliato da qualche parte, e nel Milan c'è stata anche una responsabilità tecnica".

Continua Braglia: "Oggi anche i big del Milan, che chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo di inizio anno. Non hai valorizzato certi giocatori e anche da quel punto di vista hai perso. I giocatori hanno scaricato Allegri? No, qualcuno forse è stato indigesto ad Allegri, e quando ci sono malumori non giochi con serenità. Ho sentito Mancini della Roma, ha parlato di freschezza mentale dell'allenatore che ha rinvigorito lo spogliatoio, al contrario di quanto avvenuto al Milan con Allegri"