News Il Milan ha contattato gli agenti di Andoni Iraola: le news dall'Inghilterra

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Il Milan, esonerato Allegri, punta Iraola: quest'anno ha fatto benissimo al Bournemouth conquistando una storica qualificazione in Europa League

Scossone totale nel mondo Milan. Qualificazione alla prossima Champions League fallita e via Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Ora è tutto nelle mani di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che in poco tempo dovranno dare forma al nuovo progetto rossonero. Serviranno un nuovo AD, un nuovo DS e soprattutto un nuovo allenatore.

CONTATTO MILAN-IRAOLA

Riporta Sky UK che oggi il club rossonero ha contattato gli agenti di Andoni Iraola, tecnico che col Bournemouth ha conquistato una storica qualificazione in Europa League. Il basco è nel mirino anche di Leverkusen e Crystal Palace, ma oggi c'è stato questo primo contatto anche con il Milan.