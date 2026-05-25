Il Milan ha contattato gli agenti di Andoni Iraola: le news dall'Inghilterra
Scossone totale nel mondo Milan. Qualificazione alla prossima Champions League fallita e via Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Ora è tutto nelle mani di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che in poco tempo dovranno dare forma al nuovo progetto rossonero. Serviranno un nuovo AD, un nuovo DS e soprattutto un nuovo allenatore.
CONTATTO MILAN-IRAOLA
Riporta Sky UK che oggi il club rossonero ha contattato gli agenti di Andoni Iraola, tecnico che col Bournemouth ha conquistato una storica qualificazione in Europa League. Il basco è nel mirino anche di Leverkusen e Crystal Palace, ma oggi c'è stato questo primo contatto anche con il Milan.
BREAKING: AC Milan have approached Andoni Iraola’s representatives about becoming their head coach next season 🚨 pic.twitter.com/H1voGVw4ku— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 25, 2026
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