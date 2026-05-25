Ravezzani: "Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile: qualcuno ce l'ha nel Milan di Cardinale?"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato negativamente le parole con cui sono stati esonerati Allegri, Tare, Furlani e Moncada

RedBird Capital Partners, fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan, ha comunicato ufficialmente il licenziamento delle quattro figure principali del club: via in tronco il mister Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. L'inizio dell'ennesima rivoluzione da quando è arrivato il manager americano alla guida del club, anche se nessuna aveva avuto simili proporzioni.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato sul suo profilo X le parole con cui i quattro membri di dirigenza e area tecnica rossonera sono stati esonerati quest'oggi. Le parole: "Come a dire: potevamo vincere lo scudetto, ma per colpa di questi 4 abbiamo mancato l’obiettivo. Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile. Ma c’è qualcuno che ha classe nel Milan di Cardinale?"