Ravezzani: "Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile: qualcuno ce l'ha nel Milan di Cardinale?"
RedBird Capital Partners, fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan, ha comunicato ufficialmente il licenziamento delle quattro figure principali del club: via in tronco il mister Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. L'inizio dell'ennesima rivoluzione da quando è arrivato il manager americano alla guida del club, anche se nessuna aveva avuto simili proporzioni.
Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato sul suo profilo X le parole con cui i quattro membri di dirigenza e area tecnica rossonera sono stati esonerati quest'oggi. Le parole: "Come a dire: potevamo vincere lo scudetto, ma per colpa di questi 4 abbiamo mancato l’obiettivo. Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile. Ma c’è qualcuno che ha classe nel Milan di Cardinale?"
Come a dire: potevamo vincere lo scudetto, ma per colpa di questi 4 abbiamo mancato l’obiettivo. Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile. Ma c’è qualcuno che ha classe nel Milan di Cardinale? pic.twitter.com/HZZNVdAbEB— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 25, 2026
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