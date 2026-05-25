Pellegatti non vede positivo: "Quello che mi preoccupa di più è il futuro. Chi prenderà le decisioni?"

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Al termine di Milan-Cagliari 1-2, il giornalista Carlo Pellegatti ha pubblicato il suo amaro commento sulla fine della stagione rossonera

Il campionato del Milan era iniziato con una sconfitta 1-2 a San Siro contro la Cremonese. Il campionato del Milan è finito con una sconfitta 1-2 a San Siro contro il Cagliari. E se dopo la prima occasione i rossoneri avevano tutta la stagione davanti per riscattarsi, come sono riusciti a fare fino, più o meno, al mese di febbraio, dopo la gara persa ieri contro il club sardo non c'è più nulla da fare. Mancato clamorosamente l'obiettivo stagionale del ritorno in Champions: nonostante un intero campionato passato tra secondo e terzo posto, con margine rassicurante, e una stagione senza impegni europei ma finalizzata solo sul campionato.

Le parole di Carlo Pellegatti sul suo canale Instagram dopo la sconfitta: "Quello che mi preoccupa di più, oltre la sconfitta triste e angosciosa di questa sera, è il futuro. Perchè adesso: chi sarà l'allenatore del prossimo anno? Chi deciderà chi sarà l'allenatore del prossimo anno? Chi deciderà chi sarà il direttore sportivo del prossimo anno? Chi prenderà le decisioni? In questo momento non vedo figure che possano essere così esperte, preparate, lucide e razionali per uscire da questo momento. Oltre all'aspetto economico, perché il prossimo anno al Milan viene Goretzka? Rimangono Modric, Rabiot o Maignan? Che investimenti ci saranno? Sono tutti questi gli interrogativi che mi frullano nella testa e che mi rendono nero per quello che riguarda il futuro"