Bucciantini ricorda: "Milan-Juve 0-0: pensavano di essere qualificati, ma si sono eliminati a vicenda"
Disastroso il Milan che finisce fuori dalla Champions League dopo averla accarezzata per tutta la stagione, addirittura dopo aver immaginato di poter contendere lo Scudetto all'Inter che invece poi si è involato serenamente a vincere il campionato. I rossoneri pagano due mesi finali da film horror e una partita a San Siro contro il Cagliari giocata in modo indegno dopo il vantaggio iniziale al secondo minuto. Insieme al Diavolo rimane fuori la Juventus, l'altra enorme delusa: qualificate all'Europa che conta la Roma e il Como.
Negli studi di Sky Sport 24 durante il Club ha parlato il commentatore Marco Bucciantini che ha ricordato la gara tra Milan e Juve terminata 0-0, alla fine risultata decisiva per entrambe in maniera negativa: "Ricordatevi una partita: Milan-Juventus 0-0, l’abbiamo raccontata poco meno di un mese fa. Loro pensavano di essere qualificati grazie al pareggio e invece si sono eliminati a vicenda. E quella è stata una partita da rimborso spese eh, se lo chiedete ai tifosi".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan