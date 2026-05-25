Bucciantini ricorda: "Milan-Juve 0-0: pensavano di essere qualificati, ma si sono eliminati a vicenda"

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Marco Bucciantini, commentatore televisivo, durante il Club di Sky Sport 24 ha parlato di come Milan e Juventus si sono fatte fuori a vicenda

Disastroso il Milan che finisce fuori dalla Champions League dopo averla accarezzata per tutta la stagione, addirittura dopo aver immaginato di poter contendere lo Scudetto all'Inter che invece poi si è involato serenamente a vincere il campionato. I rossoneri pagano due mesi finali da film horror e una partita a San Siro contro il Cagliari giocata in modo indegno dopo il vantaggio iniziale al secondo minuto. Insieme al Diavolo rimane fuori la Juventus, l'altra enorme delusa: qualificate all'Europa che conta la Roma e il Como.

Negli studi di Sky Sport 24 durante il Club ha parlato il commentatore Marco Bucciantini che ha ricordato la gara tra Milan e Juve terminata 0-0, alla fine risultata decisiva per entrambe in maniera negativa: "Ricordatevi una partita: Milan-Juventus 0-0, l’abbiamo raccontata poco meno di un mese fa. Loro pensavano di essere qualificati grazie al pareggio e invece si sono eliminati a vicenda. E quella è stata una partita da rimborso spese eh, se lo chiedete ai tifosi".