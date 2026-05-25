Red Bird scrive: "Siamo stati con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Poi fallimento inequivocabile"

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All'interno del comunicato di RedBird Capital Partners, vi è una frase sul campionato del Milan che fa discutere i tifosi.

All'interno del comunicato di RedBird Capital Partners, vi è la seguente frase: "per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile".

IL COMMENTO DEL CLUB

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, sito ufficiale del club, a Milan-Cagliari (1-2), sfida che ha sancito il quinto posto in classifica di Maignan e compagni e la mancata qualificazione in Champions League:

"Termina 2-1 per il Cagliari la 38a e ultima giornata di Serie A 2025/26, con un gol di Saelemaekers dopo soli due minuti che non basta al Milan per battere i sardi. Gli ospiti segnano una rete per tempo - con Borrelli e Rodríguez - conquistando i tre punti a San Siro. In virtù di questo risultato, i rossoneri chiudono il campionato a quota 70 punti, pagando un finale di stagione in calo di risultati. Il Milan manca la qualificazione alla prossima Champions League ma ritrova le competizioni europee dopo un'annata di assenza e parteciperà alla UEFA Europa League 2026/27.Servono circa 100 secondi al Milan per passare in vantaggio dopo il fischio d'inizio di Guida: Tomori cerca Gimenez in verticale, il messicano fa sponda e Saelemaekers batte Caprile siglando l'1-0. Il Cagliari trova il pari al 20' con Borrelli, abile ad arrivare per primo sul pallone vacante in area di rigore. Dopo i tentativi in chiusura di frazione di Nkunku, Fofana e Gimenez, al 12' della ripresa è ancora il Cagliari a passare: su sviluppi di calcio da fermo, Maignan è reattivo sulla girata di Borrelli ma nulla può sul tap-in di testa di Rodríguez. I rossoneri provano a riequilibrarla con i cambi: ci provano sia Pulisic che Athekame, Leão prova a strappare servendo Rabiot, che non inquadra la porta. Pronto Maignan dall'altra parte a sventare le occasioni in ripartenza, tra tutte quella di Mendy involato a tu per tu con il portiere. Il risultato non cambia: a San Siro, Cagliari batte Milan 2-1".