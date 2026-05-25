Addio Max: l'Allegri-bis deraglia all'ultima curva. Il bilancio complessivo

vedi letture

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. Con lui via anche gran parte della dirigenza. Il bilancio del suo anno di ritorno al Milan

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. Il tecnico livornese è stato ufficialmente esonerato qualche minuto fa con un comunicato pubblicato dal club milanista (CLICCA QUI), in cui insieme all'allenatore sono stati allontanati con effetto immediato anche Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Una decisione maturata nelle ore successive al tracollo definitivo a San Siro con il Cagliari che è costato la qualificazione in Champions League per il club rossonero.

Il bilancio complessivo

Quando lo scorso 30 maggio, quasi un anno fa, Massimiliano Allegri firmava il suo ritorno al Milan, l'obiettivo condiviso e imposto dalla società era chiarissimo: ritornare a giocare la Champions League. Nella prima parte della stagione tutto sembrava andare a gonfie vele, con il Diavolo che ha chiuso il girone di andata a -3 dall'Inter capolista. Poi il tracollo, specialmente da marzo in avanti: giocatori e gruppo nel pallone, società assente. Il tutto h portato alla serata di ieri sera con la sconfitta con il Cagliari. Per raggiungere questo obiettivo, senza giocare le coppe europee, il Milan ha anche "sacrificato" due traguardi secondari come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. In totale nell'esperienza di Allegri-bis, il tecnico ha guidato il Diavolo per 42 partite: 22 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. Quinto posto in campionato, eliminazione agli ottavi di Coppa e in semifinale di Supercoppa: questi i risultati finali.